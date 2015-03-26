夏普计划加大减薪力度 以降低成本--日经新闻

路透3月26日 - 日本经济新闻周四报道称，日本电子产品生产企业夏普(6753.T)可能在2015财年削减管理层及其他员工薪资，以降低成本。

日经新闻报道称，夏普可能将管理人员的薪资削减5%，其他员工薪资削减约2%。夏普在日本的旗下企业拥有约4,000名管理人员。

日经新闻称，处于困境中的夏普希望透过降低劳工成本措施，每年节省逾100亿日圆(8,370万美元)。

该报称，夏普起初考虑削减1.5%的薪资，但鉴于1-3月当季获利情况进一步恶化，所以目前选择加大降薪幅度。

日经新闻称，夏普预计在2015年3月结束的年度净亏损远高于1,000亿日圆。

一名消息人士上周对路透表示，夏普计划在全球裁减约6,000个岗位，该重组相关支出超过2,000亿日圆(17亿美元)。

台湾鸿海(2317.TW)正在考虑参与救助夏普。由于中国智能手机需求弱于预期，及来自日本显示器公司(6740.T)的激烈竞争，夏普的复苏努力遇阻。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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