夏普制定应急预案 以防与鸿海投资谈判失败

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透大阪9月7日电---夏普(6753.T)财务长大西彻夫(Tetsuo Onishi)周五表示,公司已做好了应急预案,以防未能与鸿海精密(2317.TW)达成协议.鸿海精密有意成为夏普最大股东.但大西彻夫未给出详细信息.
大西彻夫在大阪召开的媒体简报会上表示,如果协议未能达成,也不会给夏普的业务带来很大影响.
夏普社长奥田隆司和鸿海董事长郭台铭尚未有再召开会议讨论协议的计划.上周郭台铭取消了本定於日本召开的会议.
"如果时间恰当,我们愿意在日本或台湾召开会议,"大西彻夫说.(完)
--编译 梁睿雪; 审校 高琦
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