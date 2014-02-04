夏普上调全年获利预估 因中国智能手机面板订单猛增

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透东京2月4日 -拜赢得中国客户大量智能手机面板订单之赐，日本最大显示器生产企业夏普(6753.T)周二上调全年获利预估，稳稳迈向符合银行提供46亿美元纾困条件所需的全年净利水准。
夏普将截至3月31日的全年营业利润预估上调至1,000亿日圆(9.88亿美元)，高于上次预估的800亿日圆，不过维持净利预估在50亿日圆不变。
据汤森路透Starmine数据，分析师的平均预估净利为88.2亿日圆。
夏普公布10-12月营业利润较上年同期增长5.8%至476亿日圆，高于汤森路透Starmine调查五位分析师平均预估的354.2亿日圆。夏普称因用于智能手机和平板电脑的中小型面板订单旺盛。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。