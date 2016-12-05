夏普社长戴正吴称将在公司重返东证一部后卸任（更新版）

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路透东京12月5日 - 日本夏普(6753.T)社长戴正吴周一对记者表示，一旦夏普转亏为盈录得净利，股票重返东京证交所一部交易，将是他离任之时。

富士康(鸿海)集团收购夏普后，鸿海科技集团副总裁戴正吴在8月接任夏普社长。

东证所今年8月将夏普股票降级至东证二部交易，因该公司上财年净资产为负，即负债规模超过资产，受智能手机面板销量下降及重组成本冲击。

但自从鸿海注入资本后，夏普净资产已经转为正值。

夏普一位发言人称，该公司的目标之一就是2018年左右重返东证一部，但拒绝进一步详述。

在鸿海帮助下，夏普一直在努力恢复盈利，但预计明年3月结束的本财年仍为净亏418亿日圆(3.68亿美元)，出现三年连亏。

分析师预计夏普会在明年4月开始的下一财年恢复净利。汤森路透所调查九位分析师的平均预估显示，该公司下一财年料录得净利75亿日圆。(完)