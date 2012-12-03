夏普与高通将共同开发节能LCD面板--日经

路透12月4日电---日本经济新闻报导指出,日本夏普(6753.T)及美国高通(QCOM.O)已经达成联手开发手机用的节能液晶显示器(LCD)面板的协议,当中将运用夏普的显示技术.

夏普将提供铟镓锌氧化物(IGZO)技术,将可大幅降低面板的耗电量.报导指出,最快会在周二公布完整合作细节.

夏普将在年底前通过私人配售新股从高通取得50亿日圆(6,100万美元).报导提到,一旦有了充分的进展,夏普将会取得另外的50亿左右的日圆.

报导指出,根据周一的收盘价,100亿日圆的投资将让高通取得约5%的夏普股权.

目前尚无法取得夏普及高通代表的评论.(完)

--编译 张明钧;审校 孙茉莉

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