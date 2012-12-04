版本:
中国
美国大选专题 | 2012年 12月 4日 星期二 09:17 BJT

夏普与高通达成开发下一代面板基本协议--消息

路透东京12月4日电---两名消息人士周二表示,日本夏普(6753.T)已经与美国高通(QCOM.O)达成开发下一代面板的基本协议.

消息人士称,夏普在协商中要求高通最多投资100亿日圆.

夏普拒绝置评.

日本经济新闻稍早报导指出,夏普将在年底前通过私人配售新股从高通取得50亿日圆.报导提到,一旦有了充分的进展,夏普将会取得另外的50亿左右的日圆.(完)

--编译 孙茉莉;审校 郑茵

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 美国大选专题

热门文章

编辑推荐

文章推荐