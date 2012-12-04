夏普与高通达成开发下一代面板基本协议--消息

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透东京12月4日电---两名消息人士周二表示,日本夏普(6753.T)已经与美国高通(QCOM.O)达成开发下一代面板的基本协议.
消息人士称,夏普在协商中要求高通最多投资100亿日圆.
夏普拒绝置评.
日本经济新闻稍早报导指出,夏普将在年底前通过私人配售新股从高通取得50亿日圆.报导提到,一旦有了充分的进展,夏普将会取得另外的50亿左右的日圆.(完)
--编译 孙茉莉;审校 郑茵
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