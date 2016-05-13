夏普要想翻身 就需要裁员--鸿海董事长郭台铭

路透东京/台北5月12日 - 鸿海董事长郭台铭表示，夏普(6753.T)这家陷入困境的日本公司要想迎来转机，就必须裁员。但他承诺员工薪资将会上涨，分红也将恢复正常。

“很不幸，对公司经营进行仔细评估后发现，夏普公司整体运作明显存在低效率问题，要出现转机...惟有降低成本，遗憾的是，为此有必要在夏普裁员，”郭台铭在周四晚间致夏普员工的一份公开信中这样说到。路透了解到这封信的内容。

稍早，夏普公布年度亏损较上年扩大。

郭台铭在信中称，裁员将以“负责任且谨慎的方式进行”，但没有透露具体数字。一位知情人士称，日本裁员人数可能总计3,000人，如果算上在全球的夏普业务部门，则还要多。

鸿海证实，这封信是郭台铭以及鸿海副总裁戴正吴给所有夏普员工的个人意见。戴正吴还是新任命的夏普执行长。

一位了解郭台铭想法的人士称，他相信分红是留住人才的关键。

“我还可以保证，减薪和削减年终奖金已经是过去的事情了，”郭台铭在信中写到，截至本月工资和年度奖金将回到原有水平。(完)