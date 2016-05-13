夏普要想翻身 就需要裁员--鸿海董事长郭台铭

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京/台北5月12日 - 鸿海董事长郭台铭表示，夏普(6753.T)这家陷入困境的日本公司要想迎来转机，就必须裁员。但他承诺员工薪资将会上涨，分红也将恢复正常。
“很不幸，对公司经营进行仔细评估后发现，夏普公司整体运作明显存在低效率问题，要出现转机...惟有降低成本，遗憾的是，为此有必要在夏普裁员，”郭台铭在周四晚间致夏普员工的一份公开信中这样说到。路透了解到这封信的内容。
稍早，夏普公布年度亏损较上年扩大。
郭台铭在信中称，裁员将以“负责任且谨慎的方式进行”，但没有透露具体数字。一位知情人士称，日本裁员人数可能总计3,000人，如果算上在全球的夏普业务部门，则还要多。
鸿海证实，这封信是郭台铭以及鸿海副总裁戴正吴给所有夏普员工的个人意见。戴正吴还是新任命的夏普执行长。
一位了解郭台铭想法的人士称，他相信分红是留住人才的关键。
“我还可以保证，减薪和削减年终奖金已经是过去的事情了，”郭台铭在信中写到，截至本月工资和年度奖金将回到原有水平。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。