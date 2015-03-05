夏普料将再次要求纾困 银行希望公司大胆改革

中日财长两年来首次对话 同意促进经济和金融合作
路透横滨5月6日 - 日本财务大臣麻生太郎周六称，中日两国同意促进经济和金融合作。目前美国总统特朗普采取贸易保护立场，加上朝鲜局势紧张，给亚洲经济增长前景带来压力。
路透东京3月5日 - 亏损连连的日本电子业者夏普(6753.T)周四将与主要往来银行开会，希望能取得2012年以来的第二次大额纾困，尽管银行业者呼吁该公司进行更为激进的改革，但预料银行业者恐怕没有太多选择只能提供纾困。
熟知内情消息人士称，夏普社长高桥兴三将与瑞穗银行(8411.T)及三菱东京UFJ银行(8306.T)高层会面，希望能够讨论进一步融资并争取时间。
消息人士指出，夏普可能考虑退出太阳能面板及关闭工厂，但这对于往来银行而言可能还不够，银行业者希望夏普追随Panasonic(6752.T)及索尼(6758.T)的脚步，采取更为大胆的举措。
一名消息人士称，多家银行表示以债换股、也就是用夏普股票抵消其贷款，是任何新援助方案的合理选项。
日本媒体周二披露，新的纾困规模高达2,000亿日圆，但银行业者坚称没有讨论纾困金额，会在决定哪些措施是有助于夏普进行特定重整工作后，才会决定融资金额。
一名瑞穗银行的发言人表示，目前没有做出任何决定，夏普及银行团将在该公司公布中期业务计划之前开始协商；该计划预计于5月公布。
夏普及三菱东京UFJ银行的代表人士拒绝置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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