夏普证实日媒有关获利或远低于财测的报导（更新版）

(新增鸿海谈判的背景信息、股价走势)

路透东京3月25日 - 日本夏普(6753.T)周五称，由于中国市场放缓，该公司年度获利可能低于财测，而这个因素预计将被鸿海利用，以降低收购价格。

夏普的声明是对日本读卖新闻周五报道的回应。报道称，夏普截止今年3月财年可能录得以“百亿日圆”计的营业亏损。该消息间接印证了路透本周稍早的报道。

消息人士告诉路透，夏普本财年的营业亏损可能非常大，而不是该公司去年10月预测的100亿日圆营业利润。

鸿海上月已经接近签署收购夏普的协议，但由于曝出夏普此前未曾披露的债务问题，鸿海暂停收购。消息人士称，双方希望在3月底之前敲定协议。

两名知情人士对路透表示，鸿海(2317.TW)想把以4,890亿日圆(43亿美元)收购夏普三分之二股权的报价下调至少1,000亿日圆左右。

这部分股权是这桩鸿海收购交易中最大的部分，交易估值一度达到58亿美元。

夏普曾是智能手机和电视高端显示屏厂商中的领头羊，但因其未能在显示器技术领域有足够创新来抵御亚洲竞争对手的价格压力，该公司一直处境艰难。

2012年以来的两次银行救助对公司扭转业务状况帮助不大，而中国智能手机市场增长放缓则使夏普近几个月的销售受到打击。

竞争对手日本显示器(JDI)(6740.T)上月预计，当前季度将出现经营亏损，因中国市场趋软，对最大客户（外界广泛认为是苹果(AAPL.O)）的销售也在放缓。

夏普股价周五早盘下跌逾2%，大盘日经指数.N225则小涨。(完)