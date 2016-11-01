夏普预计将实现三年来的首个年度营业获利（更新版）

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路透东京11月1日 - 日本夏普(6753.T)周二表示，预计三年来将首次实现年度营业获利，得益于公司此前裁员和撤出亏损的北美电视业务。

这家日本液晶显示器制造商表示，预计截至明年3月的财年将实现营业利润257亿日圆(2.45亿美元)。夏普上个财年亏损1,620亿日圆。

不过，夏普的获利预估仍低于日本经济新闻上月报导时预估的营业利润400亿日圆。

鸿海(2317.TW)在8月斥资约37亿美元购入夏普约三分之二的股份。夏普在上个财年裁掉6,000个左右的工作岗位，相当于整体员工数的约12%。

夏普在接下来数月可能受益，因在减产之后，整个行业的面板供应过剩情况缓和，但夏普仍必须与中国及韩国对手竞争。中国同业正在快速扩大产能，而韩国的竞争对手则在下一代有机发光二极体(OLED)显示屏方面领先。

外界普遍预测，苹果(AAPL.O)未来款的iPhone将采用OLED显示屏。

夏普在9月宣布，计划斥资5.7亿美元兴建多条OLED生产线，将于2018年4月左右开始生产面板。

韩国LG显示器(034220.KS)正投资10万亿韩元(88亿美元)于OLED生产，三星电子(005930.KS)旗下的三星显示器则正在投资4万亿韩元。

夏普第二季录得营业利润25亿日圆，上年同期为获利35亿日圆。(完)