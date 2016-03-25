夏普会计年度获利可能将低于预期 因中国市场放缓

路透东京3月25日 - 亏损企业日本夏普(6753.T)周五表示，年度获利可能将低于预期，部分归因于中国市场放缓导致销售疲弱。

该声明回应了此前日本读卖新闻周五的报道，以及路透本周稍早的报导。

路透此前据消息人士的话报道称，台湾鸿海(2317.TW)正在研究把对日本夏普的拟定投资金额减少约1,000亿日圆，是考虑到夏普截至3月31日会计年度的获利可能恶化以及未来的亏损可能超出最初预估。(完)