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国际财经 | 2016年 3月 25日 星期五 09:36 BJT

夏普会计年度获利可能将低于预期 因中国市场放缓

路透东京3月25日 - 亏损企业日本夏普(6753.T)周五表示，年度获利可能将低于预期，部分归因于中国市场放缓导致销售疲弱。

该声明回应了此前日本读卖新闻周五的报道，以及路透本周稍早的报导。

路透此前据消息人士的话报道称，台湾鸿海(2317.TW)正在研究把对日本夏普的拟定投资金额减少约1,000亿日圆，是考虑到夏普截至3月31日会计年度的获利可能恶化以及未来的亏损可能超出最初预估。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 戴素萍)

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