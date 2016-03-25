夏普会计年度获利可能将低于预期 因中国市场放缓

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京3月25日 - 亏损企业日本夏普(6753.T)周五表示，年度获利可能将低于预期，部分归因于中国市场放缓导致销售疲弱。
该声明回应了此前日本读卖新闻周五的报道，以及路透本周稍早的报导。
路透此前据消息人士的话报道称，台湾鸿海(2317.TW)正在研究把对日本夏普的拟定投资金额减少约1,000亿日圆，是考虑到夏普截至3月31日会计年度的获利可能恶化以及未来的亏损可能超出最初预估。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 戴素萍)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。