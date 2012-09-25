夏普下年度净利预估减半--共同社

CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
路透东京9月25日电---共同社周二报导,现金紧张的日本夏普(6753.T)预料,截至2014年3月末的2013/14年度净利为146亿日圆(1.88亿美元),约为此前预估的一半.
共同社在不到一周前报导称,夏普预料2013/2014年度净利约300亿日圆,扭转今年预计亏损2,500亿日圆的颓势.
彩电生产商夏普周一已向银行提交重组计划.共同社报导援引熟悉该公司计划的消息人士称,夏普争取通过裁减员工,降低薪酬和奖金等手段,在2013/14年度实现营业利润1,212亿日圆.
该公司预估,截至2013年3月末的本年度营业亏损1,000亿日圆.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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