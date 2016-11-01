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国际财经 | 2016年 11月 1日 星期二 14:39 BJT

夏普预计将在三年来首次实现营业利润

路透东京11月1日 - 日本夏普(6753.T)周二预计，将在三年来首次实现年度营业获利。

这家日本液晶显示器制造商表示，预计截至明年3月的财年将实现营业利润257亿日圆(2.45亿美元)，上年亏损1,620亿日圆。

这低于日本经济新闻上月报导的预估营业利润400亿日圆。

夏普第二季度实现营业利润25亿日圆，上年同期为35亿日圆。(完)

(编译 王颖；审校 王洋)

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