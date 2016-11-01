夏普预计将在三年来首次实现营业利润

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京11月1日 - 日本夏普(6753.T)周二预计，将在三年来首次实现年度营业获利。
这家日本液晶显示器制造商表示，预计截至明年3月的财年将实现营业利润257亿日圆(2.45亿美元)，上年亏损1,620亿日圆。
这低于日本经济新闻上月报导的预估营业利润400亿日圆。
夏普第二季度实现营业利润25亿日圆，上年同期为35亿日圆。(完)
(编译 王颖；审校 王洋)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。