台湾鸿海发现夏普未披露的债务问题 决定暂停收购--消息

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透台北/东京2月25日 - 两名直接了解情况的消息人士周四告诉路透，台湾鸿海由于发现夏普(6753.T)此前未披露的债务问题，已经暂时搁置收购事宜。
夏普稍早表示，同意由鸿海收购，这将是日本科技产业历史上最大一笔外资收购。
但数小时后，鸿海在一份单独的声明中表示，在弄清夏普的一份“新关键文件”的条款之前，不会签署协议。鸿海未加以详细说明。
其中一名消息人士阅读了夏普发送给鸿海的文件细节，称夏普的或有负债达到“数千亿日圆”。该消息人士称，签署协议之前，这个问题需要解决。由于双方的磋商属于机密，消息人士要求匿名。
消息人士未详述债务的性质或具体数额。路透未看到该文件。
鸿海发言人拒绝对该问题置评。夏普也拒绝置评。(完)
(编译/审校 李春喜/王洋)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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