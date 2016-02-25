台湾鸿海发现夏普未披露的债务问题 决定暂停收购--消息

路透台北/东京2月25日 - 两名直接了解情况的消息人士周四告诉路透，台湾鸿海由于发现夏普(6753.T)此前未披露的债务问题，已经暂时搁置收购事宜。

夏普稍早表示，同意由鸿海收购，这将是日本科技产业历史上最大一笔外资收购。

但数小时后，鸿海在一份单独的声明中表示，在弄清夏普的一份“新关键文件”的条款之前，不会签署协议。鸿海未加以详细说明。

其中一名消息人士阅读了夏普发送给鸿海的文件细节，称夏普的或有负债达到“数千亿日圆”。该消息人士称，签署协议之前，这个问题需要解决。由于双方的磋商属于机密，消息人士要求匿名。

消息人士未详述债务的性质或具体数额。路透未看到该文件。

鸿海发言人拒绝对该问题置评。夏普也拒绝置评。(完)