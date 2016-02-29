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国际财经 | 2016年 2月 29日 星期一 09:52 BJT

夏普称与鸿海的交易未设最后期限

路透东京2月29日 - 日本夏普 (6753.T)周一称，未对与台湾鸿海的并购交易设定具体期限，并表示希望“尽快”进行。

日本经济新闻周末报导称，夏普希望在3月7日与鸿海(2317.TW)敲定协议。夏普对此发表声明进行回应。

消息人士曾告诉路透，双方同意将并购谈判的最后期限延后一到两周，此前鸿海暂缓收购夏普，以厘清“新的重大信息”。(完)

(编译 王丽鑫；审校 杜明霞)

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