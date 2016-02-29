夏普称与鸿海的交易未设最后期限

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京2月29日 - 日本夏普 (6753.T)周一称，未对与台湾鸿海的并购交易设定具体期限，并表示希望“尽快”进行。
日本经济新闻周末报导称，夏普希望在3月7日与鸿海(2317.TW)敲定协议。夏普对此发表声明进行回应。
消息人士曾告诉路透，双方同意将并购谈判的最后期限延后一到两周，此前鸿海暂缓收购夏普，以厘清“新的重大信息”。(完)
(编译 王丽鑫；审校 杜明霞)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。