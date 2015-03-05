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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 07:47 BJT

日本个股：夏普请求企业重组基金注资多达300亿日圆--日经新闻

路透东京3月6日 - 日本经济新闻报导，陷入困境的日本电子产品生产商夏普 已经请求企业重组基金Japan Industrial Solutions(JIS)购买多达约300亿日圆(2.5亿美元)的股份，以帮助公司重组。

报导称，Japan Industrial Solutions将购买夏普的优先股或普通股，报导并称夏普希望在2016年3月前获得这笔投资。(完)

(编译 杜明霞；审校 李婷仪)
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