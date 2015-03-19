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货币新闻 | 2015年 3月 19日 星期四 09:47 BJT

日本个股：夏普拟裁减6,000个岗位，重组支出超2,000亿日圆--消息

路透东京3月19日 - 一名消息人士周四表示，日本电子产品生产商夏普 计划在全球裁减约6,000个岗位，该重组相关支出超过2,000亿日圆(17亿美元)。

消息人士称，夏普这次将在日本通过提早退休裁减约3,000个岗位，在海外裁减3,000个岗位。这位消息人士拒绝署名，因此事尚未公开。

夏普料公布四年来第三次录得年度净亏，受累于激烈竞争和中国智能手机需求低于预期。

日经新闻稍早报导，夏普还可能缩减北美电视业务。

夏普表示，正在考虑多种选项进行业务重组，不过尚未作出任何决定。 (完)

(编译 杜明霞；审校 龚芳)

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