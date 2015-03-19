日本个股：夏普拟裁减6,000个岗位，重组支出超2,000亿日圆--消息

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
路透东京3月19日 - 一名消息人士周四表示，日本电子产品生产商夏普 计划在全球裁减约6,000个岗位，该重组相关支出超过2,000亿日圆(17亿美元)。
消息人士称，夏普这次将在日本通过提早退休裁减约3,000个岗位，在海外裁减3,000个岗位。这位消息人士拒绝署名，因此事尚未公开。
夏普料公布四年来第三次录得年度净亏，受累于激烈竞争和中国智能手机需求低于预期。
日经新闻稍早报导，夏普还可能缩减北美电视业务。
夏普表示，正在考虑多种选项进行业务重组，不过尚未作出任何决定。 (完)
(编译 杜明霞；审校 龚芳)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)