日本个股：夏普预警称本财年将净亏300亿日圆，为四年内第三次亏损

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透东京2月3日 - 日本电子产品供应商夏普 发布预警称，可能在四年内第三次录得年度净亏损，因价格竞争激烈挫伤智能手机显示屏销售。夏普此前寄望该业务线能带来增长。
夏普周二称，现在预计本财年净亏300亿日圆(2.56亿美元)，之前预估为录得300亿日圆净利。汤森路透访查的分析师预估夏普全年净利224亿日圆。
夏普表示，4-12月期间营业利润减少37%。
最近几年，夏普和索尼 等日本科技企业损失了数十亿美元，因韩国三星电子 和中国华为 等咄咄逼人和现金充裕的对手通过低价抢夺客户。
夏普两周前警告称，可能实现不了之前的财测，但没有具体说明新的财测。夏普作出亏损预估意味着，该公司将并不能兑现之前对债权人做出的今年仍维持获利的承诺。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。