日本个股：夏普预警称本财年将净亏300亿日圆，为四年内第三次亏损

路透东京2月3日 - 日本电子产品供应商夏普 发布预警称，可能在四年内第三次录得年度净亏损，因价格竞争激烈挫伤智能手机显示屏销售。夏普此前寄望该业务线能带来增长。

夏普周二称，现在预计本财年净亏300亿日圆(2.56亿美元)，之前预估为录得300亿日圆净利。汤森路透访查的分析师预估夏普全年净利224亿日圆。

夏普表示，4-12月期间营业利润减少37%。

最近几年，夏普和索尼 等日本科技企业损失了数十亿美元，因韩国三星电子 和中国华为 等咄咄逼人和现金充裕的对手通过低价抢夺客户。

夏普两周前警告称，可能实现不了之前的财测，但没有具体说明新的财测。夏普作出亏损预估意味着，该公司将并不能兑现之前对债权人做出的今年仍维持获利的承诺。(完)