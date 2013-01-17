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中国财经 | 2013年 1月 17日 星期四 09:50 BJT

夏普联想洽商电视业务合作--日经

路透1月17日 - 《日本经济新闻》报道称，日本电视制造商夏普(6753.T) 与联想集团(0992.HK)建立电视业务合作关系的谈判进入最后阶段。

报道称，夏普计划今年将位于南京的液晶显示器(LCD)电视机组装厂出售给联想，并将其他中国子公司转为持股50%的合资企业。

报道称，两公司计划进入东南亚以及南美等中国之外的市场。

该报称，去年9月，夏普与日本瑞穗实业银行及三菱东京日联银行达成约3,600亿日元贷款协议。夏普已经连续多年亏损。

截止到3月31日的本财年，夏普料将录得4,500亿日元净亏损。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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