夏普联想洽商电视业务合作--日经

西王特钢称母公司财务状况不受齐星集团影响 风险敞口近9亿元
路透香港4月3日 - 西王特钢称，母公司西王集团资金来源充足，财务状况不受齐星集团影响，相关的风险敞口近9亿元人民币。
路透1月17日 - 《日本经济新闻》报道称，日本电视制造商夏普(6753.T) 与联想集团(0992.HK)建立电视业务合作关系的谈判进入最后阶段。
报道称，夏普计划今年将位于南京的液晶显示器(LCD)电视机组装厂出售给联想，并将其他中国子公司转为持股50%的合资企业。
报道称，两公司计划进入东南亚以及南美等中国之外的市场。
该报称，去年9月，夏普与日本瑞穗实业银行及三菱东京日联银行达成约3,600亿日元贷款协议。夏普已经连续多年亏损。
截止到3月31日的本财年，夏普料将录得4,500亿日元净亏损。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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