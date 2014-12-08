夏普欲赔本卖美国能源子公司 筹钱补充资本

路透东京12月8日 - 日本夏普(6753.T)周一表示，正考虑将旗下美国太阳能源开发部门Recurrent Energy售予Canadian Solar(CSIQ.O)，但尚未作出最终决定。

日经新闻周日报导称，夏普已经同意以约300亿日圆(2.47亿美元)将Recurrent售予Canadian Solar，该交易可能在明年初完成。

夏普在关于Recurrent的声明中称，正“考虑多种可能性，包括出售该部门，但目前尚未达成最终决定。”

夏普于2010年以现金3.05亿美元收购Recurrent Energy。夏普正致力于将股权比率提高至良好的水平，出售该部门将有助于夏普筹集资本。

今年夏普关闭了英国太阳能工厂，并退出与意大利能源公司Enel SpA(ENEI.MI)共同生产太阳能面板和进行太阳能发电的合资案。(完)

(编译 朱晓军；审校 田建华)

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