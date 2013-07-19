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货币新闻 | 2013年 7月 19日 星期五 08:45 BJT

日本个股：夏普股价触及七周高位，因有报导称其计划供股融资

“他们要通过其他公司的直接投资来融资，似乎这是非常正面的消息。某种程度上说没有股权稀释，”一日本交易员表示。“从每股盈余(EPS)和派息来看是种稀释。但他们不派息，所以没有人在意。”

夏普股价过去三日的涨幅超过12%。(完) (编译 李爽 审校 于春红/张涛)

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