日本热股：夏普股价一度飙升13%，因媒体报导其下半年度获利可能超出预期

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透东京4月11日 - 夏普 股价周四大涨多达13%至一个月高点，因有媒体报导称该公司10-3月期间的获利可能超出其自己的财测，得益于重组措施以及出售给三星电子 的LCD面板增加。
日本经济新闻报导称，夏普下半财年的营业利润可能超过200亿日圆(2.01亿美元)，好于该公司预估的138亿日圆。上年同期夏普亏损711亿日圆。
夏普股价在午盘盘初上涨8.3%至313日圆，之前一度飙升至328日圆，后者为3月7日以来最高。日经指数 上涨1.2%。
夏普预计在5月14日公布全年度获利，并宣布业务计划。消息人士称，夏普将宣布如何复兴业务和改善财务状况。(完)
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
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