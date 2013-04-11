日本热股：夏普股价一度飙升13%，因媒体报导其下半年度获利可能超出预期

路透东京4月11日 - 夏普 股价周四大涨多达13%至一个月高点，因有媒体报导称该公司10-3月期间的获利可能超出其自己的财测，得益于重组措施以及出售给三星电子 的LCD面板增加。

日本经济新闻报导称，夏普下半财年的营业利润可能超过200亿日圆(2.01亿美元)，好于该公司预估的138亿日圆。上年同期夏普亏损711亿日圆。

夏普股价在午盘盘初上涨8.3%至313日圆，之前一度飙升至328日圆，后者为3月7日以来最高。日经指数 上涨1.2%。