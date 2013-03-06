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货币新闻 | 2013年 3月 6日 星期三 08:26 BJT

日本个股：夏普买盘充斥未有成交，消息称三星将向其投资

路透东京3月6日 - 夏普 股票周三因买单充斥没有成交，之前消息人士称，韩国三星电子 将向其投资1.1亿美元。

三位知情消息人士对路透表示，三星投资100亿日圆，将获得夏普3%的股份。

夏普股价大涨17%。(完)

(编译 李爽; 审校 张涛)

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