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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 08:42 BJT

日本热股：夏普因录得季度获利而跳涨5.1%，索尼则触及一周高点

路透东京8月2日 - 显示器面板厂商夏普 周五早盘跳涨5.1%至432日圆，此前该公司公布在6月30日止当季录得营业利润，初步扭转去年的亏损状态。

因此高盛将该公司12个月目标股价从140日圆调升至150日圆，不过仍维持“卖出”的评级。

“我们认为夏普进一步融资并没有足够的担保品，我们相信该公司在提高现金流方面有困难，在股权融资方面存在隐忧，”高盛在报告中写道。

消费电子厂商索尼 早盘最高攀升4%至2,189日圆的一周高点，此前该公司公布的4-6月营业利润高于预期。 (完)
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