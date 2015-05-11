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国际财经 | 2015年 5月 11日 星期一 11:09 BJT

夏普称可能降低资本水平 股价跳水逾20%

路透东京5月11日 - 日本夏普(6753.T)称正在考虑降低资本水平和发行优先股，作为重组计划的一部分。这导致其股价重挫逾20%。

夏普料将于周四宣布资本计划细节，以及来自主要放贷方的17亿美元救助方案。

夏普股价早盘重挫23%。(完)

(编译 杜明霞；审校 许娜)

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