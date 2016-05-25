台湾个股：鸿海称不会出售夏普太阳能业务

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透东京5月25日 - 台湾鸿海周三表示，不会出售夏普 的太阳能业务。一些商业伙伴担心鸿海会关闭这个处境困难的业务。
“我们想让你们知道，我们全心致力于这项业务，”鸿海创始人郭台铭和新任命的夏普CEO戴正吴在致夏普太阳能业务商业伙伴的信中称。
鸿海 是全球最大电子产品代工厂。该公司计划6月底之前完成交易，以35亿美元购得夏普三分之二股份。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。