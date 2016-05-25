台湾个股：鸿海称不会出售夏普太阳能业务

路透东京5月25日 - 台湾鸿海周三表示，不会出售夏普 的太阳能业务。一些商业伙伴担心鸿海会关闭这个处境困难的业务。

“我们想让你们知道，我们全心致力于这项业务，”鸿海创始人郭台铭和新任命的夏普CEO戴正吴在致夏普太阳能业务商业伙伴的信中称。