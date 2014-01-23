夏普3月底前将在美国停产太阳能面板并裁员300人

路透东京1月23日 -日本夏普(6753.T)周四表示，到3月底时将停止在美国生产太阳能面板。该公司针对中国低成本同业的竞争，继续调整不盈利的业务。

这个决定与夏普去年5月制定的整体扭亏策略相一致。作为为期三年的复兴计划的一部分，夏普承诺将缩减海外太阳能面板业务并加强显示器业务。

一位直接了解情况的消息人士表示，这个决定将导致夏普在美国田纳西州的一个工厂裁减三分之二的员工，约为300人。

夏普的发言人称，裁员通过自愿退休进行，裁减规模仍在磋商。这家工厂将继续生产微波炉和复印机硒鼓。

夏普此前曾表示，下月底时将停止在英国威尔士生产太阳能面板。这将使日本西部的一家工厂和与EnelSpA(ENEI.MI)在意大利的合资公司成为其仅存的太阳能面板生产基地。

夏普将于2月4日公布10-12月财报。其股价在周四早盘下跌0.8%，日经指数.N225上涨0.3%。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

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