夏普55亿美元援助计划可能在下周末前敲定--消息

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透东京1月22日 - 消息人士周五表示，日本政府支持基金--产业革新机构(INCJ)与夏普(6753.T)的债权人将可能在下个周末之前就新的援助计划达成协议，该援助计划规模大约6,500亿日圆(55亿美元)。
直接知悉谈判进展的消息人士告诉路透，INCJ提出向夏普投资3,000亿日圆(26亿美元)，同时债权银行料提供至多3,500亿日圆融资，其中包括1,500亿日圆的债转股方案。
消息人士还称，台湾鸿海精密(2317.TW)已经提议以6,000亿日圆收购夏普，但尚未提出任何具体的重组计划。由于未获授权接受媒体访问，消息人士要求匿名。(完)
(编译 王兴亚；审校 张荻)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。