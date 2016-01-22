夏普55亿美元援助计划可能在下周末前敲定--消息

路透东京1月22日 - 消息人士周五表示，日本政府支持基金--产业革新机构(INCJ)与夏普(6753.T)的债权人将可能在下个周末之前就新的援助计划达成协议，该援助计划规模大约6,500亿日圆(55亿美元)。

直接知悉谈判进展的消息人士告诉路透，INCJ提出向夏普投资3,000亿日圆(26亿美元)，同时债权银行料提供至多3,500亿日圆融资，其中包括1,500亿日圆的债转股方案。

消息人士还称，台湾鸿海精密(2317.TW)已经提议以6,000亿日圆收购夏普，但尚未提出任何具体的重组计划。由于未获授权接受媒体访问，消息人士要求匿名。(完)