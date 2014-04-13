夏普考虑再次招股 拟筹集约20亿美元--朝日新闻

路透东京4月13日 -朝日新闻周日报导称，日本最大的显示器生产商夏普(6753.T)正在考虑再次发行新股，可能筹资约2,000亿日圆(19.7亿美元)以充实薄弱的资本金。

报导称，夏普拟于截止2015年3月的本会计年度期间发起新股，之前该公司计划重组龟山的液晶显示器工厂，并引导公司获利走上稳步回升的道路。

周日无法联系到夏普的公司人士就此置评。

夏普在2月曾宣布，截止3月的上一会计年度营业利润料超出此前预期，因受到中国智能手机厂商的大量面板订单支撑。

夏普目前预估，在刚刚结束的会计年度净利为50亿日圆，从而实现扭亏为盈。在此前两年中，由于受到液晶显示器市场激烈竞争的冲击，公司已经累计亏损9,210亿日圆。

夏普在2013年最后几个月筹资约1,400亿日圆，但其产权比率(equity ratio)截止12月底仍仅为13%，低于被视为健康状况门槛水准的20%。产权比率是衡量企业财务稳定性的重要指标。

朝日新闻称，如果夏普的获利和股价下滑，则该公司有可能无法筹集到计划的资金额；报导并称，该公司将在2014年就招股作出决定。(完)

(编译 徐文焰；审校 张若琪)

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