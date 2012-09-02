夏普提议将股权降价售予鸿海--日经

路透东京9月2日电---日本经济新闻周日报导称,夏普(6753.T)社长奥田隆司表示,他提议以低於最初商定的价格将夏普股份出售给台湾鸿海(2317.TW),希望尽快完成该项交易.

两家公司在3月曾达成协议,对夏普股权的估值为每股550日圆(7.02美元),但由於亏损加重,夏普股价跌至仅为该水准的三分之一左右,双方於8月重新开始谈判.

奥田隆司在周六接受日经新闻采访时称,他向鸿海提议用新的办法对夏普股权进行估值,譬如将近期的平均价格波动因素考虑进去.

据日经新闻报导,他称尚未接到对此提议的回应.(完)

--编译 郑茵;审校 张涛

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