夏普承诺以“合理价格”推出新型超高清电视

路透拉斯维加斯1月5日 - 日本夏普 (6753.T)一名高管表示，该公司今年稍后将以“合理的价格”销售最新型的超高清(超高画质)电视。夏普力图保持4K电视制造商的领先地位。

夏普周一在拉斯维加斯的消费电子展(CES)发表新型高清电视，初步命名为“超越4K”(Beyond 4K)。此类电视将有6,600万个子像素，较标准4K电视多出4,200万个。

目前市面流行的4K电视，画质为标准高清电视的四倍，制造商包括Panasonic (6752.T)与韩国的LG电子(066570.KS)。

夏普技术长兼副社长水嶋繁光表示，消费者已经开始找寻更高品质的高端电视。夏普计画在4月开始的财年上半年，展开“超越4K”电视的销售。

“我们将以合理的价格供货，”水嶋繁光在CES场边的媒体圆桌会议上对记者表示，“希望在2015财年初期、也就是上半年上市。”

他表示夏普尚未决定发售细节，价格将高于4K电视现有的区间，但可能低于100万日圆(8,366美元)。夏普的70寸4K Aquos电视目前的售价在3,000美元左右。

水嶋繁光指出，夏普不单将扩大销量，更将重心放在提升获利，他并称投资在最新技术是在长期保有较高利润的关键。

但他表示，夏普不打算加入弧形屏幕(曲面萤幕)这股新兴趋势的行列；对手已在CES上推出此类产品。

“并不是我们不会做弧形屏幕，”水嶋繁光表示，“只要我们想做，就能办得到。但这么做的价值何在？”(完)

(编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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