夏普称目前并未考虑出售任何海外工厂

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透东京2月6日 - 日本夏普(6753.T)表示，目前并没有考虑出售任何海外工厂。此前有报导称，该公司计划明年出售设在墨西哥的电视机生产工厂。
共同社稍早报导，鉴于全球电视机市场价格压力日渐加剧，夏普正寻求出售该工厂以削减亏损。此工厂生产的电视包括Aquos品牌超高清电视。
夏普本周稍早发布预警称，可能在四年内第三次录得年度净亏损，其将在5月公布一项业务计划，料概述如何实现扭亏为盈。
公司消息人士此前告诉路透，有可能出售墨西哥工厂但尚未作出决定，出售该厂实际上意味着退出美国市场。
公司发言人周五表示，“没有出售海外工厂的打算，除了我们宣布的出售欧洲电视机业务。”
夏普将其在欧洲的夏普电视机品牌授权给在斯洛伐克的Universal Media，实际上已经退出了欧洲的电视机市场。
全球电视机市场激烈的价格战，让许多日本厂商无利可图。
索尼分拆了自己的电视机业务，但社长兼CEO平井一夫曾表示并不打算出售或关闭该部门。(完)
(翻译 王兴亚/张荻； 审校 孙茉莉/杜明霞)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)