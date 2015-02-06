夏普称目前并未考虑出售任何海外工厂

路透东京2月6日 - 日本夏普(6753.T)表示，目前并没有考虑出售任何海外工厂。此前有报导称，该公司计划明年出售设在墨西哥的电视机生产工厂。

共同社稍早报导，鉴于全球电视机市场价格压力日渐加剧，夏普正寻求出售该工厂以削减亏损。此工厂生产的电视包括Aquos品牌超高清电视。

夏普本周稍早发布预警称，可能在四年内第三次录得年度净亏损，其将在5月公布一项业务计划，料概述如何实现扭亏为盈。

公司消息人士此前告诉路透，有可能出售墨西哥工厂但尚未作出决定，出售该厂实际上意味着退出美国市场。

公司发言人周五表示，“没有出售海外工厂的打算，除了我们宣布的出售欧洲电视机业务。”

夏普将其在欧洲的夏普电视机品牌授权给在斯洛伐克的Universal Media，实际上已经退出了欧洲的电视机市场。

全球电视机市场激烈的价格战，让许多日本厂商无利可图。

索尼分拆了自己的电视机业务，但社长兼CEO平井一夫曾表示并不打算出售或关闭该部门。(完)

(翻译 王兴亚/张荻； 审校 孙茉莉/杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。