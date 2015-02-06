日本个股：夏普称目前并未考虑出售任何海外工厂

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
公司发言人周五表示，“没有出售海外工厂的打算，除了我们宣布的出售欧洲电视机业务。”
夏普将其在欧洲的夏普电视机品牌授权给在斯洛伐克的Universal Media，实际上已经退出了欧洲的电视机市场。
全球电视机市场激烈的价格战，让许多日本厂商无利可图。
索尼分拆了自己的电视机业务，但社长兼CEO平井一夫曾表示并不打算出售或关闭该部门。(完) (翻译 王兴亚/张荻； 审校 孙茉莉/杜明霞)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。