日本个股：夏普称目前并未考虑出售任何海外工厂

公司发言人周五表示，“没有出售海外工厂的打算，除了我们宣布的出售欧洲电视机业务。”

夏普将其在欧洲的夏普电视机品牌授权给在斯洛伐克的Universal Media，实际上已经退出了欧洲的电视机市场。

全球电视机市场激烈的价格战，让许多日本厂商无利可图。