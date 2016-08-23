夏普将评估电视品牌许可业务 以提升其全球地位

路透东京8月23日 - 日本电子产品生产商夏普(6753.T)周二称，将评估其电视品牌在海外的许可业务，以便在台湾鸿海(2317.TW)的支持下提升其全球地位。

“我们决定评估我们当前在欧洲和美洲的品牌许可业务，目前正在研究各种可能性，”夏普在声明中称。

日本读卖新闻此前报导称，夏普下月将派高层洽商回购其在美国和欧洲的电视业务。

夏普实际上退出了这些市场亏损的电视业务，并已分别将其在美洲和欧洲的电视品牌使用权授予中国海信集团和Universal Media Corp Slovakia。

读卖新闻报导称，但该公司目前认为，可借助鸿海在供应链中的购买力和其庞大的客户网络，来从电视业务获利。(完)