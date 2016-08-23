夏普将评估电视品牌许可业务 以提升其全球地位

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透东京8月23日 - 日本电子产品生产商夏普(6753.T)周二称，将评估其电视品牌在海外的许可业务，以便在台湾鸿海(2317.TW)的支持下提升其全球地位。
“我们决定评估我们当前在欧洲和美洲的品牌许可业务，目前正在研究各种可能性，”夏普在声明中称。
日本读卖新闻此前报导称，夏普下月将派高层洽商回购其在美国和欧洲的电视业务。
夏普实际上退出了这些市场亏损的电视业务，并已分别将其在美洲和欧洲的电视品牌使用权授予中国海信集团和Universal Media Corp Slovakia。
读卖新闻报导称，但该公司目前认为，可借助鸿海在供应链中的购买力和其庞大的客户网络，来从电视业务获利。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张涛)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。