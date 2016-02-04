夏普将接受鸿海投资提议 拒绝日本政府支持基金--NHK

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透东京2月4日 - 日本放送协会(NHK)报道，日本夏普(6753.T)董事会成员将接受台湾鸿海(2317.TW)的投资提议，拒绝日本政府支持基金提出的救助计划。
知情人士对路透表示，鸿海提出以逾6,000亿日圆(50亿美元)的价格收购夏普，比日本政府支持基金的投资金额多出一倍。(完)
(编译 王颖；审校 于春红)
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。