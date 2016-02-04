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国际财经 | 2016年 2月 4日 星期四 12:40 BJT

夏普将接受鸿海投资提议 拒绝日本政府支持基金--NHK

路透东京2月4日 - 日本放送协会(NHK)报道，日本夏普(6753.T)董事会成员将接受台湾鸿海(2317.TW)的投资提议，拒绝日本政府支持基金提出的救助计划。

知情人士对路透表示，鸿海提出以逾6,000亿日圆(50亿美元)的价格收购夏普，比日本政府支持基金的投资金额多出一倍。(完)

(编译 王颖；审校 于春红)

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