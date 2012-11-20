夏普计划裁员2,000人 有3,000名员工主动离职

麦当劳美国餐厅重振计划倚重科技 提升服务速度来赢回顾客
路透芝加哥3月1日 - 快餐连锁经营商麦当劳周三宣布，将推广旨在提高“得来速”(drive-thru)服务速度的应用，以赢回顾客。得来速占到麦当劳美国业务的大约70%。
路透东京11月20日电---处境艰难的日本电视机生产商夏普(6753.T)周二表示,有3,000名员工主动提前离职,远超出该公司计划的2,000名裁员削减成本目标.
夏普表示,10-12月当季因裁员成本将录得特别损失253亿日圆(3.12亿美元).(完)
--编译 李春喜;审校 田建华
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路透芝加哥3月1日 - 快餐连锁经营商麦当劳周三宣布，将推广旨在提高“得来速”(drive-thru)服务速度的应用，以赢回顾客。得来速占到麦当劳美国业务的大约70%。
根据商务部的部分决定，其对日本出口商，包括城南制钢所(Jonan Steel Corp)和共英制钢初步决定209.46%的倾销幅度。台湾出口商的倾销幅度最高为29.47%，土耳其出口商则是7.07%。
路透东京3月2日 - 亚洲股市周四上涨，因美国总统特朗普在国会的讲话不那么咄咄逼人，激励美国股市上涨；市场对美联储本月升息的预期升温亦提振美元。