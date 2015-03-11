上海电气集团拟向上海电气注入资产 三年内整体上市--报载

路透上海3月11日 - 据上海证券报周三报导，全国人大代表、上海电气（集团）总公司董事长黄迪南表示，上海电气集团的目标是在两三年内实现整体上市，未来集团公司所有资产都将整合、打包，包括旗下上市公司中的部分公司资产，也将注入上海电气(601727.SS)以实现整体上市。

上海电气集团是中国装备制造业最大的企业集团之一，主要产业涉及能源、工业装备和服务三大领域，目前旗下拥有五家上市公司，除了上海电气(2727.HK)外，还拥有上海集优(2345.HK)、上海机电(600835.SS)(900925.SS)、海立股份(600619.SS)(900910.SS)、自仪股份(600848.SS)(900928.SS)。

此前，上海电气集团的资产整合已经开始。去年12月，自仪股份已发布相关公告，上海电气集团拟将持有的公司8,000万股自仪股份A股股票（占总股本的20.04%）无偿划转至临港资管。与此同时，自仪股份拟将全部资产及负债与临港资管的资产进行置换。重组完成后，自仪股份的主营业务将变更为园区开发和经营，控股股东及实际控制人也将发生变更。

“接下来，上海电气集团会有选择性地把一些上市公司资产注入上海电气，争取两、三年内实现集团资产整体上市。”黄迪南透露，目前集团已开始做相关的内部资产调整工作。

谈到中国装备“走出去”，黄迪南表示，上海电气集团“走出去”包括两方面内容，一是装备“走出去”，目前已有部分工程、产品走出去，比如电站设备、输配电设备等；另外就是资本“走出去”，比如进行海外并购。

他强调，上海电气集团的并购对象将不仅局限于海外市场，国内一些和公司关联度高的项目，也会是考虑的对象。另外，公司正在研究制定对接“一带一路”（丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路）战略的相关规划，未来公司将顺势而为，加大“走出去”的力度。（完）

(发稿 林琦 审校 黄凯)

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