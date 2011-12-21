社保基金向其受托偏股组合增资至少100亿元--上证报

(新增更多细节)

* 社保基金向其受托偏股组合增资至少百亿--报载

* 市场人士认为此举预示股市近底信号

* 中央财政超收应以较大比例划归社保基金--理事长

* 未来应允许地方养老金用於股票和直接投资--理事长

路透上海12月21日电---中国全国社保基金理事会近日向国内拥有社保偏股类组合的基金公司增资,总计至少有100亿元人民币资金注入社保偏股类组合.市场人士认为,此举向市场投放股市已近底部的积极讯号.

上海证券报周三引述国内一位基金公司主管人士称,以社保基金为代表的长期资金入市虽然不能给市场指明何时开始反弹,市场还有可能继续下挫探底,但社保基金历来投资嗅觉敏感,市场下探将为机构投资者提高股票仓位带来战略性机会.

报导并指出,全国社保基金向每只偏股类投资组合追加资金5亿元.

目前有16家基金公司获得全国社保基金境内委托投资管理人资格,其中七家管理人是去年底新增的.截止去年中期,前九家基金公司委托管理的股票和偏股的配置型社保基金组合达到20只.

中国股市近期走势相当疲弱,沪综指.SSEC曾创下33个月新低.

全国社会保障基金理事会理事长戴相龙同时称,应进一步拓宽全国社保基金的资金来源,他呼吁中央财政超收应以较大比例划归社保基金.

戴相龙表示,未来要把新一轮的社保储备资金渠道加以巩固,目前地方国有股转持还有四分之三尚未完成,动用这部分钱并不容易.因此他主张未来国有股上市相关部分充实社保资金不能仅停留在部门规定层次上,而应上升为国务院法规层面加以规范.

他认为,除了中央财政的超预算收入以较大比例划归社会保障资金之外,国有资本经营预算收上来的央企红利,也应当增加用於社会保障部分的拨付比例,未来有重大的社会资源也可用於社会保障.

此外,戴相龙还指出,未来应制定基本养老保险投资管理条例,允许一定比例的地方社保养老金用於股票和直接投资.(完)

--发稿 林琦/曾菱; 审校 张喜良

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