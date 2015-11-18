美国男星查理·辛承认艾滋病毒阳性 称遭勒索超千万美元

2015年11月17日查理·辛在《Today》节目公布其HIV阳性消息。 REUTERS/Peter Kramer/NBC

路透纽约11月17日（记者 Jill Serjeant） - 曾出演《好汉两个半》的美国男星查理·辛周二称，大约四年前被诊断为艾滋病毒（HIV）阳性，为了保密已经被勒索超过1,000万美元。

50岁的查理·辛在NBC《Today》节目中称，公开的原因是自己遭到勒索，以及驳斥称他患有艾滋病、并传播给他人的小报消息。

“我承认自己是HIV阳性，”查理·辛说道，并表示自己“不完全确定”如何感染的病毒。

查理·辛承认近几年已经向“骗子”支付超过1,000万美元让他们保密。

查理·辛离过三次婚，曾与很多色情女星约会。他表示自己“不可能”将病毒传染给了他人。他说自己总是使用安全套，而且不隐瞒自己的情况。

但四年前与查理·辛同居过一年的前艳星布莉·欧森（Bree Olson）周二称，查理·辛从未告诉她有关HIV阳性的事情。

“从来就没说过。他对我说：‘我没问题……我没问题，我没问题，”布莉·欧森周二接受霍华德·斯特恩（Howard Stern）音频采访时说道。

当被问及布莉·欧森的评论时，查理·辛的发言人拒绝发表评论。

（完）