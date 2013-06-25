路透专访：壳牌石油计划在巴西等国扩张乙醇生产

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* 巴西生物燃料产量增长前景依旧强劲
* 加勒比海和南部非洲地区存潜在机遇
路透伦敦6月24日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团 可替代能源副总裁Matthew Tipper周一向路透表示，该公司计划扩张其在巴西的乙醇业务，并寻求在其他甘蔗生产国的发展机会。
壳牌计划将合资企业Raizen目前逾20亿升的乙醇年产量在2015年前提高一倍。Raizen为壳牌与巴西企业Cosan SA Industria e Comercio 的合资企业。
Tipper表示，巴西生物燃料行业的上游投资出现暂停，因全球经济放缓导致甘蔗生产投资不足，以及天气多变引发甘蔗减产。
“短期看来有些问题，但巴西燃料市场的增长前景强劲。巴西国内乙醇市场将与经济同步增长，”他称。
壳牌正在世界其他地区寻找机会，以复制巴西的生物燃料模式，但关键在于适当的基础设施和需求。
“问题在于其他地区的乙醇需求有多大。最明显的选择在加勒比海和南部非洲一些地区，印度和澳洲也有可能。”Tipper表示。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
(更新2月工业生产和产能利用率修正值) 美国商务部周五公布，美国2月个人所得较前月增加0.4%，美国2月个人支出较前月增加0.1%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国2月工业生产上修为较前月上升0.1%，产能利用率上修至75.9%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透伦敦3月31日 - 期铜周五下挫2%，因秘鲁最大铜矿罢工结束，对 供应减少的担忧缓解，尽管中国强劲的经济数据提供了支撑。本季供应减 少的担忧带动期铜大涨。 自由港 Cerro Verde铜矿工会周四晚表示，罢工工人投票结束 近三周的罢工，周五将复工。罢工令该铜矿的产量减半。 ING在报告中指出，智利Escondida铜矿也恢复了生产，且有迹象显示 自由港在印尼的Grasberg生产设施供应受限的情况也将缓解。 德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，“供应问题正在消除 。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低2%，报每吨5,837.50美 元，但首季仍大涨5.6%，之前一季劲升近14%。 中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出 近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃 、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良 好，有望延续至二季度。