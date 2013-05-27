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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 09:28 BJT

英国个股：壳牌称将在未来五年向澳洲投资300亿美元

路透布里斯班5月27日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团 即将退休的执行长Peter Voser周一在一个行业会议上称，计划在未来五年在澳洲投资300亿美元。

壳牌已在澳洲投资天然气项目。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张涛)

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