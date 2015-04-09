壳牌收购BG或改变澳洲LNG行业格局

路透墨尔本4月8日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS以700亿美元收购BG集团BG.L，监管机构在审查该并购案时，将重点考虑澳洲东部燃气供应趋紧以及三家液化天然气(LNG)厂争夺燃气供应的情况。

该交易可能有助于打破围绕壳牌旗下澳洲Arrow Energy拥有的煤层气资产的僵局。之前Arrow放弃在昆士兰建立LNG工厂，并开始协商向当地其他LNG厂供气。

壳牌希望，澳洲竞争及外资投资监管机构在权衡该案对澳洲东部经济及消费者带来的潜在好处时，将这一点也考虑进去。随着供应转向LNG出口，东部燃气费用飙升。

“就南昆士兰州目前需求来看，存在着强有力且令人信服的理由，我相信澳洲政府和监管机构也会予以关注，”壳牌执行长Ben van Beurden周三对记者表示。

“因此我们希望与澳洲当局合作，厘清如何才能对合并后的公司以及澳洲政府和消费者来说有利。但在这一方面还需付出一些努力。”

该交易还需得到澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)和澳洲外资投资审核局(FIRB)的批准。后者会向澳洲国库部长霍基提供建议。

霍基的办公室拒绝对此交易发表看法。澳洲竞争及消费者委员会则表示，收到壳牌提出的申请后，可能进行公开审查。

该交易可能让澳洲Santos(STO.AX)面临变得更为复杂的情况。Santos计划今年从Gladstone LNG(GLNG)工厂出口LNG，该工厂去年末开业，邻近BG的昆士兰Curtis LNG工厂。

Arrow长期以来一直在就向Santos的Gladstone LNG工厂出售天然气进行谈判。壳牌收购BG的举动至少可能让该谈判陷入搁置。分析师表示，对Santos来说最坏的情景是，壳牌希望将Arrow的天然气供应给BG的LNG工厂，而不是GLNG工厂。

Arrow Energy发言人称，公司在与LNG项目的所有者进行谈判，但拒绝透露谈判对象，以及壳牌收购BG对这些谈判会有怎样的影响。

Santos拒绝对该交易置评。(完)

(编译 李爽/杜明霞；审校 徐文焰/王丽鑫)

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