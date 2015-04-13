壳牌收购BG将考验中国提高反垄断透明度的承诺

路透香港4月10日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS拟出资700亿美元收购BG GroupBG.L，这将考验中国反垄断机构有关提高透明度的承诺，去年美国和欧洲都对中国这一问题提出强烈批评。

中国刚实施不久的竞争法是近年来大型跨国并购交易面临的最主要变数之一，尤其是自然资源领域。

律师称，从新增审查规定来看，反垄断机构希望打造更专业的形象，这应有助于壳牌的收购案。

据美中商业贸易联合委员会，中国在去年12月称将公平实施反垄断法，并提升透明度，寻求对威胁到竞争的问题采取补救措施。

“整体来说商务部正在提高透明度，全球都在关注的国际性案例可能带来改进和变革，或许还会促进与其他国家的反垄断机构展开合作，”Berwin Leighton Paisner反垄断律师Dave Anderson表示。

中国商务部没有回复路透的置评要求。他们此前曾为自身行为辩护，称其透明、公平且合法。

壳牌执行长Ben van Beurden周三表示，该交易需要与反垄断机构进行详细沟通，但不太可能导致被迫出售资产。(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰)

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