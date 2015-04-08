焦点：壳牌寻求收购BG 或创造逾10年来石油业首宗超大规模并购案

伦敦一家加油站中油泵上的壳牌公司标识。 REUTERS/Toby Melville

路透4月7日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团(Royal Dutch Shell)(RDSa.L)正就收购BG GroupBG.L进行深入谈判，这是2000年初以来首宗石油业超大规模并购案，两家企业将扩大在天然气生产方面的全球领先地位，并缩小与全球最大石油企业艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)的差距。

BG周二在声明中称，就壳牌可能提出的收购正在进行深入磋商。BG和壳牌市值分别为460亿美元和2,020亿美元，艾克森美孚则为3,600亿美元。

“(壳牌)最终并不一定向BG提出收购，”BG在声明中补充称，壳牌必须5月5日前公布坚定的收购意向，或者宣布无意提出收购。

谈判一事最先是由华尔街日报援引知情消息人士的话报导的。

油价自2014年中期以来已跌去一半，因美国页岩油蓬勃发展，而且沙特阿拉伯决定不减产，这与2000年代初的情况相似，当时产生了一些超大规模并购案。

当时石油巨头BP(BP.L)收购了竞争对手Amoco和Arco，艾克森(Exxon)收购了美孚，雪佛龙(Chevron)(CVX.N)则合并了德士古(Texaco)。

但许多银行家质疑，自那以来超大规模并购时期已结束，新的收购目标数量有限。

长期以来BG被视为少有的潜在并购目标，觊觎BG的竞争对手包括手头现金富裕的壳牌和艾克森等。BG有庞大的生产增长目标，并在巴西、东非、澳洲、哈萨克斯坦以及埃及拥有价值数十亿美元的项目。

但熟悉BG运作的银行家称，BG也有自身的问题，可能使交易更加复杂。

“巴西肯定是达成交易的一个拖累，”伦敦一位银行家称，其意指巴西对涉及国有企业巴西国家石油公司(Petrobras)的腐败问题调查。

将BG约120亿美元的净债务包含在内，若达成交易将成为今年最大的一笔，以及1996年以来全球第四大油气业合并案。

壳牌拒绝置评。

BG最近还因埃及问题减记60亿美元。(完)

(编译 于春红/王丽鑫；审校 李爽/杜明霞)

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