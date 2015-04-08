（更正）壳牌同意以700亿美元收购BG 为十年来首宗超大型油企交易

(将内文第二段的“BP股票”更正为“BG股票”)

路透伦敦4月8日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)周三表示，已同意以470亿英镑(700亿美元)的价格收购BG集团BG.L，这是十年来首宗超大型的油企并购交易。

这两家公司在联合发表的声明中表示，作为交易的一部份，壳牌将为每股BG股票支付3.83英镑现金与0.4454股壳牌B股股票。声明表示，如果以90个交易日的平均股价来看，这意味着收购溢价约为52%。

这宗交易将使BG股东持有合并后集团约19%的股权。(完)

(编译 陈宗琦；审校 白云)

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