壳牌拨出数十亿美元 准备收购巴西油气资产

路透伦敦8月7日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)正考虑在巴西投资数十亿美元，这项举动料成为关注焦点，即便壳牌目前正准备出售大量资产，为以700亿美元收购英国BG Group BG.L进行筹资。

虽然由于油价长期处在低位而全面减支，但壳牌执行长Ben Van Beurden仍坚持收购BG的计划。若此交易成功，壳牌将成为全球最大的液化天然气(LNG)供应商。

壳牌已宣布，计划在2016至2018年间出售大约300亿美元资产，以增强资产负债表，并把精力集中在核心的深海石油和LNG业务上。

通过收购BG，壳牌将成为令人垂涎的巴西深海油田的最大海外投资者。

据几名知情消息人士称，壳牌已专门拨出高至50亿美元用于新的并购，主要在巴西进行。巴西国家石油公司(Petrobras) (PETR4.SA)正在出售价值近140亿美元的资产，因该公司及巴西政府卷入严重腐败丑闻。

消息人士称，壳牌同时着眼在东非等其他未来关键地区进行并购。东非拥有大量油气储备，并且BG正在坦桑尼亚开发数块气田。

不过任何新支出可能引起投资者不满，在石油行业面临几十年来最严重下滑之际，他们已经担心壳牌能否完成BG交易。

壳牌发言人称，公司不对特定投资活动置评。(完)

(编译 许娜/王丽鑫；审校 王兴亚)

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