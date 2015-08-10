欧洲个股：壳牌拨出数十亿美元，准备收购巴西油气资产

据几名知情消息人士称，壳牌已专门拨出高至50亿美元用于新的并购，主要在巴西进行。巴西国家石油公司(Petrobras) 正在出售价值近140亿美元的资产，因该公司及巴西政府卷入严重腐败丑闻。

消息人士称，壳牌同时着眼在东非等其他未来关键地区进行并购。东非拥有大量油气储备，并且BG正在坦桑尼亚开发数块气田。

不过任何新支出可能引起投资者不满，在石油行业面临几十年来最严重下滑之际，他们已经担心壳牌能否完成BG交易。