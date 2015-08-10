欧洲个股：壳牌拨出数十亿美元，准备收购巴西油气资产

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
据几名知情消息人士称，壳牌已专门拨出高至50亿美元用于新的并购，主要在巴西进行。巴西国家石油公司(Petrobras) 正在出售价值近140亿美元的资产，因该公司及巴西政府卷入严重腐败丑闻。
消息人士称，壳牌同时着眼在东非等其他未来关键地区进行并购。东非拥有大量油气储备，并且BG正在坦桑尼亚开发数块气田。
不过任何新支出可能引起投资者不满，在石油行业面临几十年来最严重下滑之际，他们已经担心壳牌能否完成BG交易。
壳牌发言人称，公司不对特定投资活动置评。(完) (编译 许娜/王丽鑫；审校 王兴亚)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。