英国个股：壳牌出售185家英国加油站，继续在零售领域撤资

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
路透伦敦4月13日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团 周一宣布，将185家英国加油站售予两家独立的经销商，进一步削减在欧洲能源零售市场的规模。
壳牌去年宣布，在意大利、挪威和德国等国的下游和零售业务领域撤资，这是油价下滑导致的削减成本策略的一部分。
壳牌称，已经同意将185家加油站中的90家出售给Motor Fuel Group，将68家加油站出售给Euro Garages，未披露财务细节。
壳牌表示，预计将在未来几周签订出售剩余加油站的协议。
在完成交易的至少五年内，这些加油站将保留壳牌品牌，并出售壳牌的产品。(完)
(编译 杜明霞；审校 张荻)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)