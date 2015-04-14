英国个股：壳牌出售185家英国加油站，继续在零售领域撤资

路透伦敦4月13日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团 周一宣布，将185家英国加油站售予两家独立的经销商，进一步削减在欧洲能源零售市场的规模。

壳牌去年宣布，在意大利、挪威和德国等国的下游和零售业务领域撤资，这是油价下滑导致的削减成本策略的一部分。

壳牌称，已经同意将185家加油站中的90家出售给Motor Fuel Group，将68家加油站出售给Euro Garages，未披露财务细节。

壳牌表示，预计将在未来几周签订出售剩余加油站的协议。

在完成交易的至少五年内，这些加油站将保留壳牌品牌，并出售壳牌的产品。(完)