独家：壳牌与中石油在澳洲合资项目投资额激增

路透香港/珀斯5月4日电---据一位接近项目的消息人士周五表示,皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)与中国石油(0857.HK)(601857.SS)在澳洲的合资公司LNG的成本可能较初始预估激增最高达50%,这可能迫使公司推迟开发计划.

Arrow LNG是位於澳洲东海岸的四个项目之一,该项目主要抽出煤层气并输送至出口设施.四个项目的预计投资额较先前预计的约700亿美元大幅增加.

消息人士对路透表示,因为用工成本上涨,且为了满足严格的环境监管规则也导致相应支出,Arrow的投资预算已经增加了30-40%.该人士随後补充道,假若没有规则上的一些调整,开发商将难以推进项目.

"迄今为止,成本已经攀升了30-40%.目前估计,成本最多将增加50%."该消息人士匿名表示,其未获授权对媒体讲话.

"该项目面临延期.目前陷入僵局."消息人士说道,"处境非常艰难...如果政府对此项目的政策不变,那麽将很难继续推进."

消息人士称,Arrow最初在2010年时估计该项目的总投入成本介於240-260亿美元,但现在已经上升到约340-360亿美元.

壳牌之前曾表示,其最近开发的Prelude项目每年每生产100万吨液化天然气(LNG)所需的成本约为30-35亿美元.如果Arrow LNG项目也按此标准计算,成本将为240-280亿美元.

拟建的LNG出口终端年运量为800万吨,将於2017年启用.

Arrow的发言人称,将在2013年末决定是否继续推进该项目.

"Arrow从未分享或公布过项目成本预估,因此也不会认可传闻的数据,"Arrow发言人在邮件声明中称.

"业内普遍认为,所有项目都有成本压力.尽管如此,Arrow仍将会在2013年末做出(最终投资决定)."

这位消息人士称,从煤层采气的成本差不多较最初预估增加一倍.

消息人士透露,最初这项上游开发成本估计占整体项目总成本的一半,但现在这一比例将上升.该项目还包括气体液化工厂.

上述消息人士还表示,共享LNG设施是限制成本的一个途径,但该项目的主要成本压力来自煤层采气.

壳牌首席财务官Simon Henry上周表示,在与昆士兰的同业就共享规划中的LNG设施进行洽谈.(完)

--编译 李春喜/高琦/兰秀娟/李爽;审校 田建华/艾茂林/白云/王冠中

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