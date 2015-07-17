壳牌预计油价反弹需要几年时间

皇家荷兰/壳牌石油集团预计油价未来五年将逐步回升，复苏过程因全球石油持续供过于求及中国经济成长减速而放缓。壳牌石油预计2020年前原油价格将涨至每桶90美元。壳牌上游业务国际主管Andy Brown对路透表示：“我们并不指望油价一夜之间反弹，这需要几年时间，但我们确实认为基本面将好转。”路透